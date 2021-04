Roma, 8 aprile 2021 - Seconda estrazione mensile della lotteria degli scontrini. Oggi, 8 aprile, sono stati sorteggiati i nuovi tagliandi legati al concorso per incentivare gli acquisti senza contanti. In palio anche questa volta 10 premi da 100mila euro, oltre ad altri 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. Ma, per questa estrazione, i biglietti in corsa sono oltre 685 milioni, il 33% in più rispetto al mese scorso. Gli scontrini emessi dal 1° al 31 marzo sono stati infatti oltre 22 milioni. Secondo l'Agipronews, la possibilità di centrare la vincita per i consumatori è di circa 1 su 68 milioni per ogni biglietto messo da parte.

I codici degli scontrini vincenti

Esattamente come il mese scorso, i codici vincenti sono stati resi pubblici alle ore 13 sul canale Twitter dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I vincitori saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio.

Quali sono le date delle estrazioni mensili

Giovedì 11 marzo: qui i biglietti vincitori

Giovedì 8 aprile

Giovedì 13 maggio

Giovedì 10 giugno

Giovedì 8 luglio

Giovedì 12 agosto

Giovedì 9 settembre

Giovedì 14 ottobre

Giovedì 11 novembre

Giovedì 9 dicembre

Da giugno anche estrazioni settimanali

Oltre alle estrazioni mensili, da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, che metteranno in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno. La prima estrazione settimanale è in programma giovedì 10 giugno. A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

In questo caso le vincite per gli esercenti saranno 15 da 5mila euro ognuna.

Estrazione annuale

Prevista anche un'estrazione annuale: la prima è in programma a inizio 2022 e premierà con 5 milioni di euro uno dei biglietti emessi fino al 31 dicembre. Per gli esercenti il premio sarà invece da 1 milione di euro.