Lotta al Covid, tremano i vip nella Sardegna colpita dal virus

E pensare che fino ai primi di agosto la Sardegna era Covid free. Ora è sorvegliata speciale, per qualcuno è ’L’Isola dei contagiati’, dopo l’impennata di casi in pieno agosto. Prima la festa-cluster in un locale di Porto Rotondo, poi il focolaio nel resort di Santo Stefano, nell’arcipelago della Maddalena, con 26 positivi su 470 tra turisti e personale. La notizia di queste ore di altri 52 casi di positività tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di Flavio Briatore, porta a 63 il numero dei componenti dello staff del locale (chiuso il 17 agosto tra le polemiche) che hanno contratto il...

E pensare che fino ai primi di agosto la Sardegna era Covid free. Ora è sorvegliata speciale, per qualcuno è ’L’Isola dei contagiati’, dopo l’impennata di casi in pieno agosto. Prima la festa-cluster in un locale di Porto Rotondo, poi il focolaio nel resort di Santo Stefano, nell’arcipelago della Maddalena, con 26 positivi su 470 tra turisti e personale. La notizia di queste ore di altri 52 casi di positività tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di Flavio Briatore, porta a 63 il numero dei componenti dello staff del locale (chiuso il 17 agosto tra le polemiche) che hanno contratto il Coronavirus. Ma, purtroppo, non ci si ferma qui. Un altro locale dei vip, il ‘Sottovento’ di Porto Cervo, ha annunciato la chiusura dopo un caso di positività nel personale e viste le condizioni del proprietario che è ricoverato nel reparto malattie infettive di Sassari in condizioni serie per una polmonite: "Abbiamo fatto il possibile per rispettare la legge – dice la proprietà – ma non ci sono le condizioni per continuare garantendo la salute di tutti".

Proprio al ristorante del ‘Sottovento’ si sono incontrati Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta protagonisti della storia gossip più gettonata di questa pazza estate. Una cena nel priveè con tanto di bodyguard tanto per alimentare i rumors che parlano di qualcosa di più di un’amicizia tra il bomber del Milan e la commentatrice tv più affascinante del momento. In questi giorni sono passati dal ‘Sottovento’ altre star del mondo del calcio e dello spettacolo come l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo al Coronavirus al pari del centravanti del Napoli Andrea Petagna e del portiere della Roma Antonio Mirante), Paolo Bonolis e le showgirl Aida Yespica e Antonella Mosetti che hanno annunciato dai loro profili social di aver contratto il Covid.

Neanche le prime chiusure dei locali per i casi conclamati hanno fatto desistere tanti protagonisti dello showbiz che si sono ritrovati in feste private in villa con tanti partecipanti e poche precauzioni che potrebbero aver avuto effetti davvero preoccupanti. Chi chiede di non giudicare è la moglie dell’allenatore del Bologna, Arianna Rapaccioni, che chiosa: "Siamo tutti peccatori".

Intanto tamponi vengono effettuati a tappeto sui dipendenti dei ritrovi della Costa Smeralda e anche nei club più frequentati del Gallurese. E ci sono poi altri due fonti sotto la lente: quella delle discoteche di San Teodoro dove si attendono i risultati dei test e l’altra è il camping Isuledda di Cannigione (Arzachena), con migliaia di ospiti. Sono praticamente tutti contagi di importazione o di ritorno. Il presidente della Regione Christian Solinas taglia corto. "Non esiste un caso Sardegna, ma se ci avessero ascoltato tanti focolai non sarebbero esistiti. Il governo doveva accettare il modello che avevo proposto a inizio stagione per accompagnare l’ingresso sull’isola di ciascun passeggero con un certificato che attestasse il tampone negativo". Ma allora tutti spararono a zero contro il governatore, salvo poi tornare in questi giorni sulle posizioni di Solinas.