L’immunologa Viola aggredita da un no vax: "Sui vaccini solo bugie"

L’immunologa Antonella Viola è stata aggredita verbalmente da un no vax, durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino. "Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente", ha urlato l’uomo, esponente noto del movimento torinese contro i vaccini. "Come mai in Svezia hanno vietato i vaccini agli under 30? Io non mi sono vaccinato e sto benissimo. Sei una vergogna!" ha continuato ad urlare il contestatore che si è allontanato poco dopo l’aggressione verbale.

La presentazione è stata interrotta per alcuni minuti mentre il no vax, che era seduto tra il pubblico dell’Arena Robinson, è stato allontanato. "Alla contestazione ho risposto con l’esempio del Salone: tutto questo è stato possibile solo grazie al vaccino" ha spiegato Viola a margine della presentazione. "Ormai l’identificazione no vax è quasi una religione, è diventata una questione identitaria e non più una scelta – ha aggiunto –. La paura che possa esserci chi supera il livello c’è sempre, dopo otto mesi sotto scorta lo so bene".