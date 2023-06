Caso Resinovich, Bruzzone: quando è morta Lilly e perché potrebbe rimanere un mistero per sempre

Trieste, 17 giugno 2023 - Caso Liliana Resinovich: le indagini oggi proseguono per omicidio volontario, senza indagati. Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense: che cosa le suggerisce la combinazione di questi due elementi? “L’omicidio è un reato che il gip ha ipotizzato per consentire una serie di passaggi tecnici ulteriori. L’assenza di indagati significa che al momento non ci sono assolutamente elementi per puntare il dito verso qualcuno. Neanche in ipotesi”.

Liliana Resinovich: nuove indagini per omicidio

“Dei 25 punti che il gip mette in evidenza, mi sentirei di concentrarmi sull’elemento medico legale – osserva Bruzzone -. Consolidato il fattore tempo, bloccata l’epoca della morte non oltre il 2 gennaio, bisogna capire dove è stata Liliana Resinovich per 18 giorni. Gli unici elementi che contano per stabilire l’epoca del decesso sono quelli raccolti in sede di sopralluogo medico-legale”.

“Un’esumazione oggi non avrebbe alcun rilievo per stabilire l’epoca della morte. I dati sono quelli registrati dal medico legale durante il sopralluogo sulla scena del ritrovamento, quindi il 5 gennaio 2022”.

L’opposizione del fratello Sergio ipotizza il congelamento. “Ma avrebbe lasciato sicuramente segni, dopo 18 giorni. Si è parlato anche di raffreddamento. Nemmeno quello è sufficiente a fermare i fenomeni post mortali. Sicuramente la salma non è rimasta 18 giorni in quel parco”.

La criminologa Roberta Bruzzone

“L’epoca della morte è da collocare tra il 2 e il 3 gennaio. La mancata ricrescita dei peli? Se è sopravvissuta per 18 giorni nessuno può escludere che si sia depilata lei stessa. Tracce di sapone e di colazione? Stesso ragionamento, non è detto che si riferiscano al 14 dicembre 2021. In sostanza, non sono elementi che bloccano la morte al giorno della scomparsa”.

L’amico Fulvio Covalero ha ipotizzato un’aggressione verbale che abbia provocato la morte per scompenso cardiaco acuto. “Veramente ne ho parlato per prima in tv – ricorda Bruzzone, che ha seguito il caso dall’inizio -. Ho sempre pensato che questo fosse uno scenario possibile. Che Liliana Resinovich si sia allontanata da casa, possibilmente per prendere una decisione che non aveva così tanto sedimentato, a ridosso di questo famoso fine settimana che avrebbe dovuto dare inizio a una nuova vita con Claudio Sterpin. Possa quindi essere rimasta con qualcuno che l’ha in qualche modo aiutata per un periodo di diversi giorni fino al 2/3 gennaio. Quando può essere che una discussione particolarmente animata l’abbia portata ad avere un malore. Questo soggetto, impaurito dall’idea di avere conseguenze, può aver inscenato quello che tutti sappiamo, e cioè il ritrovamento in quelle condizioni. Se è stato possibile la donna forse respirava poco perché stava morendo”.

“Uccidere qualcuno con quel tipo di sacchetti da spesa che sono stati trovati è impossibile. Perché se c’era una resistenza attiva, bastava una manata, un’unghiata per romperli. Sono un velo. Questo quindi presuppone che la persona sia in una condizione già di minorata difesa”. Gli esami tossicologici non hanno trovato tracce di sostanze sospette.

“Temo che sia finale di questa storia. Non penso purtroppo che quello che il gip ha disposto sposterà granché. Non sarebbe la prima volta che un caso riaperto torna alle medesime conclusioni perché nessuno degli accertamenti sposta poi completamente il quadro. Penso ad esempio Mario Biondo, il cameramen palermitano. Tre perizie, tre autopsie. Alla fine si è concluso comunque con un’archiviazione”.