Liliana Resinovich, la riesumazione e 5 domande alla criminologa Bruzzone: “Ecco qual è il nodo difficile da sciogliere”

Trieste, 15 gennaio 2024 – Liliana Resinovich sarà riesumata a giorni, come deciso dalla procura su indicazione della super consulente, l’antropologa forense Cristina Cattaneo. Cinque domande alla criminologa Roberta Bruzzone.

“Alcune sono state utili, per Bergamini sono state fondamentali. Anche per il caso Mollicone, la riesumazione della salma a distanza di molti anni ha dato delle indicazioni importantissime”.

“Qui purtroppo il primo nodo da sciogliere a mio modo di vedere difficilmente potrà essere risolto, mi riferisco all’epoca della morte. I parametri tanato-cronologici rilevati all’epoca del ritrovamento concordano per una stima dell’epoca della morte non superiore alle 60 ore rispetto al ritrovamento. Il test enzimatico dovrà dire se la salma è stata congelata. Ma se Liliana Resinovich è morta 20 giorni dopo essere scomparsa, si capisce bene che l’ipotesi omicidiaria diventa un po’ complessa”.

Il cadavere di Liliana Resinovich sarà riesumato nei prossimi giorni dopo due anni

“Se l’ipotesi è quella del suicidio – è il ragionamento di Bruzzone -, la procura ha già detto chiaro e tondo di non essere interessata a rispondere a questa domanda. L’ha scritto nella prima richiesta di archiviazione. Quindi se andiamo di nuovo verso l’archiviazione per suicidio, la procura a quella domanda non risponderà. Ricordiamo che il co non ha segni di costrizione, non è denutrita, non è in pessime condizioni. Ma la causa di morte è comunque asfittica”.

“Anche se ci fosse una lesività, i famosi segni ad esempio sul volto, anche se fossero l’esito di uno schiaffone e non oltre – una lesività certamente non mortale -, non è nulla di rilevante ai fini dell’epoca della morte. Il problema grosso resta che comunque Liliana Resinovich è morta tra il 2 e il 3 gennaio“.

“Non sarebbe il primo caso che si chiude con un punto interrogativo e nemmeno l’ultimo. Però bisogna essere chiari: un conto è il chiacchiericcio mediatico e giornalistico, mi passi l’espressione. Ma quando devi andare davanti a un giudice con un’ipotesi accusatoria fondata, almeno al punto da creare i presupposti per un dibattimento, entrano in campo parametri diversi. Quindi o questa nuova autopsia ci dimostra che effettivamente lei è stata congelata e poi rilasciata in un secondo momento, quindi è evidente che si tratta di omicidio e a quel punto si riaprono tutti i giochi... Oppure se non è stata congelata ed è morta effettivamente tra il 2 e il 3 gennaio, tutto questo lavoro non sposterà molto, anche se avesse segni sul volto”.