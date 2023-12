Liliana Resinovich ultime notizie: due anni di mistero e nessun indagato. Attesa per i nuovi esami (anche sul piede sinistro)

Trieste, 2 dicembre 2023 – Aspetta la verità sulla morte di Liliana Resinovich, “il 14 dicembre saranno due anni dall’inizio del mistero. Eppure ho l’impressione che siamo sempre in alto mare”.

Le parole di Claudio Sterpin

Claudio Sterpin è “l’amico speciale di Lilly” per l’Italia che si è appassionata al giallo. La 63enne di Trieste sparì da casa quel martedì mattina del 2021 e venne trovata morta in due sacchi neri da immondizia in un parco a neanche due chilometri di distanza, il 5 gennaio 2022.

Liliana Resinovich, morta a 63 anni: per tutta Italia "il giallo di Trieste"

Suicidio o omicidio?

Si è suicidata, come ritiene la procura che ha chiesto l’archiviazione? Oppure è stata uccisa, come pensa da sempre il fratello? Il nodo è l’esame medico legale, lo ha riconosciuto qualche tempo fa anche lo stesso procuratore capo, Antonio De Nicolo. Dovrà rispondere alle domande lasciate in sospeso Cristina Cattaneo, l’antropologa forense che si è occupata anche del caso Yara Gambirasio. E aveva già lavorato come consulente del fratello Sergio il medico legale triestino Stefano D’Errico, oggi in campo anche per la famiglia di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato.

Quando scade la proroga delle indagini

Per Liliana Resinovich il gip aveva chiesto altre indagini, quel termine sta per scadere. Anche se il 5 giugno, dopo aver elencato 25 punti da chiarire, il giudice Luigi Dainotti concludeva così il suo decreto: “Fissa il termine (peraltro meramente indicativo, considerata la complessità degli accertamenti indicati) di 6 mesi per lo svolgimento delle predette indagini”. E poi? Tutte le strade sono aperte, anche quella di una proroga.

“Giustizia e verità per Lilly”

Signor Sterpin, che cosa si aspetta? “Giustizia e verità per Lilly. Ormai tengo duro per questo. M’interessa sempre meno lasciare questo mondo. Ma vorrei vedere la fine di questa storia. Di certo Lilly non si è suicidata. Ed è morta lo stesso giorno della scomparsa. Per come è stato trovato il cadavere sicuramente è stata tenuta da qualche parte, da morta. E trasportata nel parco poco prima del ritrovamento”.

L’analisi del piede sinistro

Al punto numero 18 il gip aveva richiesto approfondimenti sul piede sinistro, “per accertare l’origine della colorazione anomala”. Altri esami sul corpo “per verificare l’eventuale esistenza di prove di congelamento”.