Liliana Resinovich, via libera alla riesumazione della salma. “Accertamenti non ripetibili”

Trieste, 3 gennaio 2024 – Svolta nel caso Liliana Resinovich. Il sostituto procuratore Maddalena Chergia, titolare del procedimento, “ha disposto la riesumazione della salma entro la fine di gennaio con la procedura dell'accertamento tecnico non ripetibile e il conferimento dell’incarico a un collegio di consulenti”. Lo annuncia in una nota il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo.

La riesumazione è stata segnalata come "opportuna” dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, alla quale la Procura aveva dato l'incarico di redigere una perizia medico-legale per fare chiarezza sulla morte di Resinovich. Un ‘giallo’ ancora rimasto in sospeso. La vicenda è, appunto, quella di Liliana, la triestina di 63 anni scomparsa da casa, in via Verrocchio a Trieste, il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex Ospedale psichiatrico a San Giovanni.

Cosa succede ora

Il cadavere verrebbe perciò riesumato per essere sottoposto a nuovi esami autoptici, evidentemente alla ricerca di elementi che possano individuare le cause della morte. Un’ipotesi che circola è quella del suicidio, nonostante le caratteristiche del ritrovamento del corpo: la testa infilata in uno e poi in un secondo sacchetto di plastica di quelli utilizzati per la conservazione degli alimenti chiusi intorno al collo, e il corpo a sua volta infilato in due grossi sacchi neri per i rifiuti, una dall’alto e l’altro dal basso. La richiesta di riesumare la salma è stata più volte ripetuta in passato da Sergio Resinovich, il fratello di Liliana: “Mia sorella non si sarebbe mai uccisa, per me la tesi del suicidio non è valida”, aveva dichiarato. Poi quell’orologio fermo alle 9.17. “L’orologio che Liliana portava al polso destro e che non toglieva mai era fermo proprio su quell’ora – aveva detto Sergio –. Sono certo che in quel momento le è successo qualcosa di brutto. Forse quella è stata proprio l’ora della sua morte”.