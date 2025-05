Le Azalee della Ricerca contro i tumori femminili. I traguardi raggiunti

Anna Mondino*

In occasione della Festa della mamma, domenica 11 maggio, torna l’Azalea della Ricerca, l’iniziativa di AIRC che da oltre 40 anni sostiene la ricerca sui tumori femminili. Un simbolo di speranza che, grazie alla generosità di tanti, ha permesso di finanziare studi fondamentali per la prevenzione, la diagnosi precoce e terapie sempre più efficaci e personalizzate. Nel solo 2024, in Italia sono state stimate 175.600 nuove diagnosi oncologiche tra le donne. Il carcinoma mammario rimane la neoplasia più diffusa, seguito da tumori del colon-retto, del polmone e dell’apparato ginecologico. Nonostante l’eterogeneità biologica e clinica di queste patologie, i progressi della ricerca stanno migliorando significativamente prognosi e qualità di vita. Oggi, due donne su tre sopravvivono a cinque anni dalla diagnosi, grazie a strategie terapeutiche sempre più efficaci e personalizzate. Tra queste, farmaci a bersaglio molecolare, agenti antitumorali di origine naturale veicolati da anticorpi e immunoterapie stanno rivoluzionando l’approccio clinico.

Grazie anche al sostegno dell’Azalea della Ricerca, sono stati raggiunti traguardi fondamentali, come lo sviluppo della trabectedina per il trattamento del cancro ovarico avanzato, e l’introduzione della biopsia del linfonodo sentinella, oggi pratica clinica anche nel tumore al seno. Un altro risultato di grande valore è la messa a punto di una terapia che consente alle giovani donne colpite da tumore di curarsi senza rinunciare alla possibilità di diventare mamme: uno studio avviato oltre 20 anni fa e oggi adottato a livello internazionale. Il sostegno alla ricerca e la cultura della prevenzione, come l’adesione agli screening e la divulgazione scientifica, rimangono gli strumenti principi, sia per contrastare questi numeri sia per arrivare sempre più vicini alla cura. L’Azalea della Ricerca è molto più di un fiore: contribuisce a sostenere progetti di ricerca di base, clinici e preclinici sui tumori che colpiscono le donne e rafforza il legame tra scienza e cittadini. Mi troverete a distribuire le azalee insieme a migliaia di altri volontari!

* Direttrice Scientifica di Fondazione AIRC