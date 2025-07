Guerriglia in Val di Susa. No Tav, pietre sulla polizia. La premier: li puniremo

Una manifestazione che era partita come una camminata pacifica contro la costruzione della Tav in Val di Susa si è trasformata in un vero e proprio combattimento tra forze dell’ordine e manifestanti che ora rischiano con il nuovo Decreto sicurezza il carcere. È stata bloccata l’autostrada Torino-Bardonecchia lungo la quale sono state bruciate delle masserizie, mentre pietre e bombe carta sono state lanciate contro la polizia. Il movimento dei No Tav ha attaccato i "cantieri della devastazione" per un futuro "senza sfruttamento", unendo alla protesta per la ferrovia quella sulla situazione di Gaza con folta presenza di bandiere palestinesi.

Il corteo è partito da Venaus all’ora di pranzo e poi si è diviso in tre tronconi. Volto travisato dai passamontagna, centinaia di manifestanti dopo la classica battitura delle reti hanno fatto il salto in autostrada nei pressi dell’autoporto di San Didero. Un secondo gruppo ha percorso i sentieri di Giaglione per raggiungere Chiomonte, dove ha preso di mira con pietre e bombe carta le forze dell’ordine – che hanno risposto con gli idranti - poste a protezione del cantiere del tunnel di base.

Blitz anche a Traduerivi, area destinata alla raccolta dei detriti scavati lungo la Torino-Lione: un container è stato dato alle fiamme. La situazione è tornata sotto controllo dopo alcune ore; l’inchiesta dovrà verificare le varie responsabilità che saranno perseguite con la nuova legge contro le manifestazioni difesa a oltranza dal governo. Le reazioni dell’esecutivo sono quindi molto dure, a partire da quelle della premier Giorgia Meloni che, solidarizzando con le forze dell’ordine, ha parlato di "vergogna" e di "guerriglia urbana indegna di una Nazione civile, che non ha nulla a che vedere con l’espressione del dissenso". Promettendo che gli atti saranno "puniti con severità". Non si è trattato di dissenso- sottolinea il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi -: i No Tav sono il volto peggiore di un estremismo ideologico che va isolato e represso con fermezza", affermando inoltre che "dietro un evento culturale si è invece celata un’altra violenza contro lo Stato". E il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che lunedì sarà a Bardonecchia per inaugurare una nuova direttrice del tunnel del Frejus, parla di "malviventi che dovranno essere messi in condizione di non nuocere". Ma Italia Viva, con Matteo Renzi e la deputata Silvia Fregolant, esprimendo solidarietà alle forze dell’ordine ironizzano: "Come sempre solo chiacchiere del governo anche sul Decreto sicurezza: non doveva risolvere tutto?".