Lampedusa e i migranti, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen in visita sull’isola. Gli abitanti bloccano l’auto della Premier: “Come al solito ci metto la faccia”

Lampedura, 17 settembre 2023 – La premier Giorgia Meloni è appena atterrata all'aeroporto di Lampedusa, da dove prenderà il via la visita nell'isola con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e con la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson.

La presidente della commissione Ue e la commissaria sono arrivate a bordo dell'aereo di Stato italiano, assieme a Meloni. Secondo il programma, al termine della visita, alle 11.20 la presidente del Consiglio e von der Leyen terranno dichiarazioni congiunte all'aeroporto.

L’auto bloccata dai lampedusani

"Come al solito ci metto la faccia sulle cose". Lo ha detto la premier Girgia Meloni, parlando con alcuni cittadini di Lampedusa, che hanno bloccato il corteo delle macchine con a bordo Meloni e la presidente della commissione europea von der Leyen, dirette all'Hotspot, e hanno chiesto di poter parlare con la presidente del Consiglio che, quindi, è scesa e ha assicurato ai cittadini che il governo ce "la sta mettendo tutta".

Attimi di tensione

"Ci dovete promettere che la Meloni ci riceve per un breve incontro. Siamo stanchi che quest'isola sia una passerella per tutti”. Lo ha urlato, al megafono, Giacomo Sferlazzo in testa al corteo che ha bloccato il convoglio di auto del premier Giorgia Meloni. “Vogliamo parlare democraticamente - ha ripetuto - prendetevi l'impegno di darci l'opportunità di parlare”. Un appello seguito da uno scrosciante applauso. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assieme al capo del Viminale, sono scesi, dalle auto e si sono avvicinati alla folla. Decine di cittadini, accalcandosi, si sono avvicinati alle autorità per cercare di capire e registrare cosa stavano per dire. Un paio di isolani hanno anche afferrato per le spalle dei giornalisti e degli operatori e alzandoli di peso e li hanno, con violenza, allontanati. “Sono qui per parlare con noi, sono qui per noi. E non per voi”, hanno urlato. La polizia con fatica è riuscita a contenere la folla.

Dopo aver visitato l’hotspot Meloni e von der Leyen si sono recate al molo Favarolo.

Le magliette della Cri

La Croce Rossa Italiana ha consegnato stamattina in segno di benvenuto la maglietta della Cri alle istituzioni, tra cui la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenti all'hotspot di Lampedusa attraverso la vicepresidente nazionale della Croce rossa italiana, Debora Diodati. "Come ogni giorno con le persone migranti che accogliamo, vogliamo condividere oggi con le istituzioni il nostro principio di umanita'. E' una speranza di vita", dice la Cri.

In 24 ore sbarcati altri 1.150 migranti

Circa duemila gli ospiti nell'hotspot di Lampedusa dove resta accesa la macchina dei trasferimenti. Circa 1.150 i migranti sbarcati in 24 ore, compresi gli ultimi - finora - 144, 69 dei quali sbarcati direttamente a Cala Croce. Nella giornata di ieri sono stati 23 i barchini approdati per un totale di oltre mille persone. I migranti arrivati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, alle 7, c'erano 1.950 ospiti. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 640 migranti che raggiungeranno Catania con la nave "Veronese".