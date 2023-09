Lampedusa, migrante partorisce sul barchino e il neonato muore poco dopo a bordo

Lampedusa, 16 settembre 2023 – Le contrazioni tra le onde del mar Mediterraneo, il parto tra le braccia dei ‘compagni’ di viaggio. Un bimbo è nato a bordo di una delle ‘carrette’, in navigazione verso il molo Favarolo di Lampedusa, dove subito dopo ha perso la vita tragicamente senza potere essere soccorso. Sul barchino, messo in salvo da una motovedetta della Capitaneria di Porto, viaggiavano circa 40 migranti, tra cui la mamma del neonato. La salma del piccolo è stata sbarcata sull’isola. In corso gli accertamenti sulla tragedia.

Migranti su una carretta nel Mediterraneo

I nuovi sbarchi

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove sono arrivati nelle ultime ore altri 121 migranti soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Il piccolo morto in mare non è il solo: tre giorni fa un altro bambino, di soli 5 mesi, ha perso la vita in mare a poca distanza dalla salvezza, il molo di Favarolo. All'hotspot di contrada Imbriacola si trovano circa 2.800 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, nelle prossime ore la polizia inizierà a scortare un nuovo gruppo di migranti al porto che verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle.