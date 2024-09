La nuova profezia di Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano: ‘L'Italia e Roma sono in grave pericolo’

La sedicente veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia, torna a far parlare di sé con una nuova profezia allarmante riguardante l'Italia e la capitale. Nonostante le controversie e le indagini in corso, la Cardia continua a radunare fedeli e a diffondere presunti messaggi della Madonna.

Chi è Gisella Cardia

Gisella Cardia, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, è diventata nota per le presunte apparizioni della Madonna nel terreno di sua proprietà a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano. La donna sostiene di ricevere messaggi dalla Vergine Maria ogni 3 del mese, attirando l'attenzione di numerosi fedeli da tutta Italia.

La vicenda di Trevignano Romano

La storia della "veggente" ha inizio quando Gisella Cardia inizia a organizzare raduni di preghiera nel suo terreno, affermando di assistere a apparizioni mariane. Questi eventi hanno attirato l'attenzione dei media e di migliaia di fedeli, ma hanno anche sollevato dubbi e controversie. Nel marzo 2024, una commissione istituita dalla diocesi di Civita Castellana ha concluso che i fatti di Trevignano sono "non sovrannaturali", invitando i fedeli a non partecipare ai raduni. Nonostante ciò, Gisella Cardia ha continuato a organizzare incontri, modificando leggermente il nome con cui si riferisce alla Madonna per aggirare il divieto ecclesiastico.

Il luogo delle presunte apparizioni a Trevignano Romano

Le indagini per truffa

A giugno 2024, la Procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine su Gisella Cardia e suo marito Gianni per l'ipotesi di reato di truffa. L'inchiesta è scaturita dalla denuncia di Luigi Avella, un ex sostenitore che aveva donato 123.000 euro all'associazione gestita dalla coppia.

La nuova profezia

Nonostante le controversie e le indagini in corso, Gisella Cardia continua a diffondere presunti messaggi della Madonna. Nella sua ultima profezia, la veggente avrebbe dichiarato che "l'Italia e Roma sono in grave pericolo". Secondo quanto riferito dalla Cardia, la Madonna avrebbe espresso preoccupazione per la situazione della Chiesa, affermando: "Figli miei, pregate per la Chiesa dove la confusione regna potente". Il messaggio prosegue invitando i fedeli ad aprire i loro cuori e a pregare per la pace in un mondo afflitto dalla guerra.

Le reazioni e il seguito

Nonostante le smentite ufficiali e le indagini in corso, Gisella Cardia continua ad avere un seguito di fedeli. Durante un recente incontro, erano presenti circa 70 persone La veggente ha paragonato la sua situazione a quella di Giovanna d'Arco, dichiarando: "Sembriamo ai tempi di Giovanna d'Arco che, per carità, neanche un capello del mio capo potrebbe mai essere uguale o simile al suo, ma Giovanna d'Arco una volta l'Inquisizione l'ha portata al rogo no?". La vicenda di Gisella Cardia e delle presunte apparizioni di Trevignano Romano continua a dividere l'opinione pubblica, tra chi crede fermamente nei suoi messaggi e chi la considera una truffatrice. Nel frattempo, le autorità ecclesiastiche e civili proseguono nelle loro indagini per fare chiarezza su questa controversa storia.