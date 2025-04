Stopattese, la campagna di Cittadinanzattiva: come segnalare

Roma, 27 aprile 2025 - Stopattese non è solo il mantra di tutti i cittadini alle prese con i tempi biblici di esami e visite sanitarie ma anche il nome della campagna avviata da Cittadinanzattiva a dicembre 2024. Erano un migliaio le segnalazioni raccolte alla fine di marzo. Si può scrivere una mail a [email protected] o chiamare lo sportello telefonico al numero 0636718040, attivo ogni martedì dalle 14 alle 17.

Fino ad oggi si sono rivolti all'associazione soprattutto i cittadini di Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Veneto.

Sul sito, nella pagina web dedicata alla campagna, sono anche disponibili i moduli per attivare i cosiddetti percorsi di tutela. "Il riscontro è interessante - fa sapere Cittadinanzattiva - perché, dopo l'invio, in almeno un caso su due il cittadino, al quale prima non era stato fissato l'appuntamento o al quale avevano indicato tempi troppi lunghi, riceve la prestazione nei tempi stabiliti dal codice di priorità".