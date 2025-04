Trump e Zelensky, le perplessità sul rispetto del ‘dress code’ al funerale del Papa. Critiche sui social

Roma, 26 aprile 2025 – Uno in abito blu cobalto, con camicia bianca, cravatta blu lucida e spilletta con la bandiera a stelle e strisce, l’altro con camicia e giacca nera con tasconi ma senza cravatta e scarponi ai piedi invece dei più classici mocassini. Entrambi ugualmente fuori dal ‘dress code' dell'abito scuro suggerito dal Vaticano per il funerale di Papa Francesco. I look del presidente Usa Donald Trump e del leader ucraino Volodymyr Zelensky, i più osservati tra i potenti del mondo che hanno presenziato alle esequie di Bergoglio in piazza San Pietro non sono passati inosservati, suscitando non poche critiche per il loro abbigliamento. Non solo sui social.

Trump e Zelenski seduti durante cerimonia nel sagrato di San Pietro (combo)

Non è passata inosservata la scelta del presidente americano di indossare un completo blu cobalto con cravatta lucida dello stesso colore. Dall’altro lato per la prima volta dall’inizio della guerra, il presidente ucraino ha rinunciato alla mimetica e al verde militare per indossare una giacca con tasche frontali, camicia nera abbottonata, pantaloni e scarponcini neri: non un completo classico ma sicuramente meno marziale rispetto alla tenuta consueta che gli fu anche rimproverata dallo stesso Trump durante il burrascoso incontro alla Casa Bianca.

Il principe William al funerale del papa

Meglio di Trump l'ex presidente Joe Biden, che si è concesso la cravatta blu sotto l'abito nero con camicia bianca. Per il resto il colpo d'occhio del settore riservato alle delegazioni straniere, con 10 monarchi regnanti e una cinquantina di Capi di Stato e di governo stranieri, era dominato dal nero, in un contraltare cromatico al rosso dei cardinali. Completi rigorosamente neri per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il presidente argentino, Javier Milei, e per quello francese, Emmanuel Macron. Il principe William indossava invece una giacca blu scura ma con cravatta nera.

Re Carlo e la regina Silvia di Svezia ai funerali di Papa Francesco

Molte le donne che hanno partecipato alle esequie con il capo velato da mantiglie, come la regina Letizia Ortiz di Spagna, in abito nero come altre sovrane, in quanto il privilegio del bianco (Privile'ge du blanc) alle udienze papali non riguarda i funerali. Viso coperto dal velo anche per Melania Trump, che proprio oggi ha compiuto 55 anni. La first lady indossava un doppiopetto nero, guanti in pizzo e occhiali da sole. E’ stata lei, cattolica, a suggerire cosa fare al marito al momento dello scambio della pace durante la celebrazione delle esequie.

Giorgia Meloni in abito nero ai funerali di Papa Francesco

Tailleur nero e capelli raccolti in uno chignon per la premier Giorgia Meloni, mentre la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen ha scelto un doppiopetto nero con bottoni dorati.