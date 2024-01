Kata, una nuova pista. Vendetta per altra bimba

Rispunta un’altra pista nel giallo di Kata (nella foto) , la bimba peruviana di 5 anni, scomparsa a giugno del 2023 dall’ex hotel Astoria di Firenze. Riprenderebbe forza l’ipotesi che Kata possa essere stata sequestrata come "vendetta trasversale" per un abuso sessuale subito da un’altra bimba che viveva dentro l’ex albergo, da parte di un componente della famiglia di Kata. L ’ipotesi della ritorsione era stata fatta agli inizi della vicenda ma non trovò, in quella fase, riscontri nelle indagini.