Influenza H1N1: sintomi, durata e rischi. Dieci domande e dieci risposte sul virus

Roma, 10 gennaio 2024 – Dopo il boom della scorsa settimana, con un milione di italiani a letto a causa dell'influenza, i numeri delle infezioni respiratorie nel nostro Paese rimangono elevati ma costanti. Lo confermano i dati dell'ultimo bollettino della sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità. Non è ancora possibile prevedere quando sarà raggiunto il picco, ma è probabile che nelle prossime settimane si verifichi ancora una forte circolazione dei virus respiratori, soprattutto a causa della riapertura delle scuole e della ripresa a pieno ritmo del lavoro dopo le festività natalizie.

Se per quanto riguarda il Coronavirus gli indicatori mostrano segni di calo, al momento è l'influenza a preoccupare maggiormente e a mettere sotto pressione le strutture ospedaliere nel nostro Paese. Aumentano infatti i ricoveri e le complicanze legate all'influenza in tutta Italia. Gli anziani e le persone fragili sono i più a rischio, ma anche i giovani possono necessitare di ricovero a causa di complicazioni.

Fabrizio Pregliasco, Direttore scientifico di Osservatorio Influenza, Direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università di Milano e direttore sanitario dell'IRCCS ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, sottolinea che più è elevato il numero di nuovi casi di influenza, maggiori sono le probabilità che qualcuno finisca in ospedale o al pronto soccorso. Per questo motivo, è di fondamentale importanza sostenere la vaccinazione antinfluenzale, che rappresenta l'arma più efficace a nostra disposizione per ridurre la diffusione di queste patologie che, soprattutto per le categorie a rischio, possono comportare gravi conseguenze e potenziali rischi per la vita.

I recenti decessi per l'influenza H1N1 all'ospedale di Vicenza hanno riportato l'attenzione sulla gravità della malattia e sottolineato l'importanza della profilassi antinfluenzale. Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana delle malattie infettive e tropicali (Simit) ha precisato che l'influenza, nella maggior parte dei casi, ha un decorso senza conseguenze letali, ma una percentuale della popolazione è più a rischio.

Generalmente, i più fragili, come gli anziani e gli immunodepressi, sono quelli che corrono maggiori rischi. Tuttavia, Andreoni ha sottolineato che, anche se raramente, l'influenza può essere letale anche per persone giovani e in buona salute. L'illustre infettivologo ha inoltre evidenziato che l'H1N1 è responsabile dell'80% dei casi di influenza in Italia e che la campagna di vaccinazione non ha avuto il successo che ci si aspettava, per via della scarsa adesione alla chiamata. Ecco perché è bene proteggersi, e alla luce degli ultimi casi di cronaca ricordiamo che c'è ancora tempo per farsi vaccinare e che questa semplice precauzione può fare la differenza.

Dieci domande e risposte sull'epidemia influenzale in atto:

1 Quali sono i sintomi influenzali più comuni che si notano quest'anno? I sintomi influenzali più comuni includono febbre alta, mal di testa, affaticamento, tosse secca, dolori muscolari e congestione nasale.

2 Ci sono differenze nella gravità delle complicanze influenzali rispetto agli anni precedenti? Al momento non sono stati segnalati dati che indichino una differenza significativa nella gravità delle complicanze influenzali rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, è importante monitorare la situazione poiché l'andamento può variare da anno a anno, come mostrano i casi di cronaca.

3 Quali sono i segni di avvertimento che una complicanza influenzale severa?

I segni di avvertimento includono difficoltà respiratorie, dolore toracico persistente, confusione mentale, svenimenti o peggioramento dei sintomi influenzali dopo una breve miglioramento iniziale, soprattutto nelle persone fragili, vulnerabili o con cronicità.

4 Puoi consigliarci qualche misura preventiva per ridurre il rischio di diffondere l'influenza? Misura preventive includono lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, evitare il contatto con persone malate, coprire bocca e naso quando si tossisce o starnutisce, cautelarsi eventualmente indossando mascherine, evitare di toccarsi il viso con le mani non lavate e sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, se possibile.

5 Qual è la durata media della convalescenza da influenza? La durata media della convalescenza da influenza solitamente una settimana, ma può essere più breve o più lunga a seconda della gravità del caso e delle condizioni di salute individuali.

6 Quali sono i gruppi di persone più a rischio di sviluppare complicanze influenzali? I gruppi più esposti alle complicanze includono anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza, individui con malattie croniche come diabete o malattie cardiache e persone con un sistema immunitario indebolito.

7 Come si differenziano i sintomi dell'influenza da quelli di un raffreddore comune, del Covid o del virus respiratorio sinciziale? I sintomi dell'influenza possono sovrapporsi e confondersi a quelli di un raffreddore comune, del Covid o del virus respiratorio sinciziale. Tuttavia, la febbre alta, i dolori muscolari intensi e l'affaticamento estremo sono spesso più comuni nell'influenza rispetto agli altri virus respiratori.

8 Ha ancora senso vaccinarsi contro l'influenza o è troppo tardi? In teoria, anche se siamo agli sgoccioli, è ancora possibile ricevere il vaccino antinfluenzale per sviluppare una protezione residua anche se l'epidemia è già arrivata al picco. È particolarmente importante per coloro che sono a rischio di sviluppare complicanze influenzali gravi.

9 Quali farmaci o rimedi naturali per combattere l'influenza? Il trattamento sintomatico con farmaci antipiretici per abbassare la febbre e analgesici per alleviare il dolore muscolare può essere utile. È importante stare a riposo, bere molti liquidi e consultare un medico se i sintomi peggiorano o se si protraggono senza apparente miglioramento per diversi giorni.

10 Quali sono i sintomi che richiedono una visita medica immediata nelle persone influenzate? Difficoltà respiratorie gravi, dolori al petto intensi, confusione mentale, svenimenti o peggioramento dei sintomi dopo una breve miglioramento iniziale richiedono di avvisare il medico affinché si prendano provvedimenti urgenti.