Messina, 15 gennaio 2019 - Spaventoso incidente mortale alle 4 di stamattina, con tamponamento a catena, sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea.

Tre persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite. Una delle vittima è un agente che si trovava sul posto per un precedente incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un'auto.

L'agente deceduto si chiamava Angelo Sapadaro e aveva 55 anni. Era sulla carreggiata per rilievi su incidente che aveva coinvolto un Tir e un'auto. Con lui è sceso un collega, rimasto ferito e ricoverato in ospedale. All'improvviso i due sono stati falciati da un Tir in un tamponamento a catena che ha coinvolto altri quattro camion, un'altra auto e una moto.

Stretti nel profondo dolore delle famiglie delle vittime coinvolte nell' incidente mortale su A18 Catania- Messina in cui è deceduto anche Angelo Spadaro assistente Sottosezione #PoliziaStradale Giardini Naxos

La nostra vicinanza ai feriti tra cui l'assistente Giuseppe Muscolino pic.twitter.com/Ykzv0vwWdK — Polizia di Stato (@poliziadistato) 15 gennaio 2019

Nessuno dei quattro feriti è in pericolo di vita. Oltre al poliziotto sono deceduti una donna, che era su una della due auto, e un camionista. Sull'accaduto la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Al momento sull'autostrada A18 Catania-Messina è chiusa la carreggiata valle in direzione Messina da Roccalumera a Tremestieri Messina a causa dell'incidente.

IL CORDOGLIO DI GABRIELLI - Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha espresso "profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza" ai familiari di Angelo Gabriele Spadaro e ai familiari delle altre due vittime che viaggiavano a bordo di altri veicoli coinvolti. Ha espresso inoltre un augurio di pronta guarigione all'altro componente della pattuglia della Polizia stradale, l'assistente capo Giuseppe Muscolino, rimasto ferito e ricoverato in ospedale nonche' alle altre persone coinvolte nel drammatico incidente.