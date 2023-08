Incidente Amalfi, Adrienne Vaughan sbalzata in mare mentre prendeva il sole a prua: la ricostruzione della Procura

Amalfi (Salerno), 5 agosto 2023 – È stata sbalzata in mare mentre prendeva il sole a prua la 45enne Adrienne Vaughan, l’editrice americana di Harry Potter morta dopo una collisione in mare al largo di Amalfi. Dopo l’ipotesi di omicidio colposo a carico dello skipper Elio Persico – il 30enne al timone del gozzo su cui viaggiava la donna insieme al marito e ai due figli di 12 e 8 anni – si continua a scavare per cercare dettagli utili a ricostruire la dinamica del terribile impatto del natante di 9 metri con lo scavo della motonave Tortuga, sul quale era in corso un banchetto di nozze.

Di ora in ora emergono particolari che rendono sempre più inquietante la tragedia avvenuta davanti al Fiordo di Furore. “La vittima – spiega il procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli – al momento dell'impatto stava prendendo il sole a prua ed è stata sbalzata in acqua. In mare è finita anche la figlia”. Nelle ore successive alla tragedia “è stato sentito il marito della vittima che è ricoverato in un ospedale diverso da quello dello skipper”, quest’ultimo trovato con tracce di alcol e cocaina nel sangue. La Procura ha già ascoltato le “70 persone che erano a bordo del Tortuga che hanno fornito la loro versione”.

“Sono in corso delle verifiche per accertare la possibilità di ricostruire rotta e velocità dei due natanti, anche attraverso l'eventuale funzionamento di apparati tecnici presenti sulle due imbarcazioni”, ha spiegato Giuseppe Borrelli parlando in conferenza stampa dell'incidente in mare avvenuto giovedì. “Per avere ulteriori informazioni – ha chiarito il procuratore di Salerno – bisognerà attendere l'esito degli accertamenti tecnici e scientifici. La motonave Tortuga ha un apparato Ice che consente il tracciamento di rotta e velocità. Ora occorre verificare se questo apparato fosse presente anche sul motoscafo. Noi al momento riteniamo di aver ricostruito le traiettorie seguite dalle due imbarcazioni”.

Lo skipper del motoscafo, dipendente di una società di noleggio barche di Nerano che è indagato per “omicidio colposo e naufragio colposo”, era risultato positivo ai test tossicologici effettuati in ospedale. Ma Borrelli, senza entrare nello specifico dei risultati, ha spiegato che “qualunque sia stato l'esito di questi esami, occorre verificare l'incidenza”.

A quanto sembrerebbe, i livelli di alcol e droga tracciati nel sangue dello skipper, non sarebbero in quantità altissime. “Lo skipper del motoscafo è stato sottoposto a test alcolemico e tossicologico. Non entro nei risultati, ma voglio dire che gli esiti sono al vaglio di un consulente della Procura perché bisognerà verificare l'incidenza dei risultati sul soggetto indagato e, quindi, la loro efficacia causale sul sinistro”, ha spiegato Borrelli.

Serviranno, quindi, ulteriori accertamenti per capire, eventualmente, a quanto tempo prima possa risalire l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti. Il procuratore Borrelli, inoltre, ha spiegato che si sta valutando anche la possibilità di effettuare accertamenti sul cellulare dell'indagato, che è stato ascoltato la notte successiva all'incidente e ha reso “delle dichiarazioni che sono oggetto di verifica".

Borrelli ricostruisce i primi istanti dopo il devastante impatto tra i natanti. “I soccorsi sono stati immediati – spiega – perché la notizia dell'incidente è stata ricevuta alle 17.45 del 3 agosto. La donna è arrivata sul molo di Amalfi intorno alle 18. Alle 18.10 è arrivata sul molo l'ambulanza che, in primo luogo, ha constatato la sua intrasportabilità e, dopo qualche minuto, è giunto sul molo di Amalfi un elisoccorso che ha constatato il decesso della vittima. Il tutto si è verificato nel giro di un'ora. La donna aveva subito, per effetto del sinistro, delle lesioni tali da non poter essere sottoposta concretamente ad alcun tipo di cure mediche".