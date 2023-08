Turista morta ad Amalfi, il video dello scontro tra il motoscafo e il veliero

Amalfi, 4 agosto – Sono immagini terribili quelle che riprendono i turisti intenti a festeggiare un matrimonio a bordo del veliero Tortuga nel mare di Amalfi e che all’improvviso si sporgono per vedere le persone cadute in acqua da un motoscafo dopo l’impatto col veliero. Le urla, le persone in acqua, i salvagenti buttati in mare per salvarle. Ma Adrienne Vaughan, editrice americana di Harry Potter, non riesce a salvarsi.

La donna, 45 anni, presidente del Bloomsbury USA, sussidiaria americana della Bloomsbury Publishing che ha editato i romanzi di Harry Potter, era a bordo del motoscafo preso a noleggio con conducente insieme al marito Mike, alla figlia di 12 anni e al figlio di 8.

L'imbarcazione, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con il ‘Tortuga’, un veliero di 45 metri utilizzato per eventi esclusivi. A bordo, infatti, vi erano un'ottantina di turisti stranieri che stavano festeggiando un matrimonio.

L'impatto è stato violentissimo: Vaughan è finita in acqua vicino alle eliche, riportando lesioni profonde e gravi che ne hanno provocato la morte. Il marito Mike ha riportato una contusione alla spalla e qualche ferita per la quale è stato medicato, insieme ai due figli (rimasti illesi) presso l'ospedale di Ravello. Lo skipper del motoscafo, invece, ha riportato una ferita ad un braccio.

Il giovane di 30 anni, dipendente di una società di noleggio barche di Massa Lubrense, è risultato positivo ai test tossicologici.