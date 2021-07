Incendi in Sardegna, trovato un innesco nel Nuorese

Oniferi (Nuoro), 27 luglio 2021 – "Quei ragazzi si sono trovati nel posto giusto al momento giusto. Altrimenti oggi saremmo di nuovo qui con i canadair". Stefania Piras, sindaco di Oniferi (Nuoro), commenta così il ritrovamento dell’innesco che stamane aveva già provocato un principio d’incendio nel suo comune. Chiarisce subito: "Ma tutto questo non c’entra nulla con i roghi di questi giorni. Siamo a decine di chilometri. Certo trovare una roba del genere dopo la devastazione che c'è stata... Non so se ci sia un disegno, quello di mettere amministratori e macchina antincendio sotto assedio. Perché mi sa che di questo si tratta". Sono stati degli operai a sventare l’ennesima sciagura. "Sono stati bravissimi, mi hanno avvisata a cose fatte - racconta il sindaco -. Passavano sulla statale 131, una strada importante e molto trafficata. Erano circa le 11. Il fuoco era già partito, l’hanno spento loro. Hanno usato i mezzi che avevano a disposizione. Stava proprio iniziando, stava partendo. Certo, non tutti gli incendi sono dolosi ma tutti sono colposi. Per fortuna non ha fatto danni, è stato spento all’istante. Oggi c’era un bel venticello. Se quegli operai fossero arrivati cinque minuti più tardi, adesso staremmo a lottare con i canadair. Scampato pericolo davvero. E' come negli infarti, se intervieni in modo tempestivo... Ci tengo a ringraziare questi ragazzi. Senza il loro intervento, ci saremmo trovati con un nuovo disastro. Anche perché tutte le forze sono concentrate nell'Oristanese".

