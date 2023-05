In 10mila senz’acqua Schierate le autobotti

A Conselice, nel Ravennate, oltre 10.000 persone sono rimaste senz’acqua per diverse ore a causa dei danni al potabilizzatore causati dal maltempo. Solo dal tardo pomeriggio di ieri la situazione è tornata alla normalità. Per fornire l’acqua alla popolazione, Hera ha portato sul sul territorio cinque autobotti più una per reintegro, e sono stati messi a disposizione 1.800 sacchetti da 5 litri di acqua potabile. I lavori di ripristino del potabilizzatore, fuori servizio a dopo l’allagamento causato dalla tracimazione del canale vicino, fa sapere l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sono andati avanti tutta la notte.