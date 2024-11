Il nostro evento. Tutti a Firenze: "Basta soprusi"

Per le 84 vittime di femminicidio, per le 84 donne che quest’anno (secondo il report del ministero aggiornato al 17 novembre) sono state uccise da chi diceva, mentendo, di amarle. Per le 96 uccise lo scorso anno. E ancora per tutte quelle che subiscono violenza di ogni tipo, per quelle che sono riuscite a scappare e per chi non può farlo. Per quelle che subiscono discriminazioni, abusi, sopraffazioni. Per tutte le storie che quotidianamente raccontiamo su queste pagine. Il 25 novembre non è una delle tante giornate mondiali, è una data simbolo di lotta e resistenza.

È il giorno, ma non è solo un giorno, in cui si alza un pubblico e collettivo "No" contro la violenza sulle donne. Oggi è il giorno in cui anche i giornalisti e le giornaliste del gruppo Monrif scendono in piazza, nell’ambito del progetto #QNxLeDonne. In questi giorni avete visto sui nostri canali social i contributi video di personaggi dal mondo della letteratura, del cinema, della musica uniti contro qualsiasi forma di abuso, molestia o prevaricazione. Oggi tutti i giornali Monrif hanno un incarto speciale dedicato alla giornata con un’immagine di copertina realizzata dalla fumettista e autrice Alice Milani (Pisa, 1986). Oggi vi aspettiamo a Firenze, in piazza della Signoria, dalle 11, con tanti ospiti e interventi istituzionali. Sul palco: Agnese Pini, direttrice di tutte le testate del gruppo, la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessora Benedetta Albanese, il governatore della Toscana Eugenio Giani, la capo di gabinetto della Regione Cristina Manetti, la console degli Stati Uniti Daniela Ballard, il presidente del consiglio comunale di Firenze Cosimo Guccione e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. E poi ancora: le scrittrici Antonella Lattanzi e Saliha Sultan, la vice presidente di Artemisia Petra Filistrucchi, la regista Cinzia TH Torrini e l’attore Francesco Montanari. Si chiude in musica, con una performance live della cantante Ginevra Di Marco.

Teresa Scarcella