Il momento più nero di Joe Biden. Diagnosticato un cancro aggressivo

Per Joe Biden (foto) è il momento più duro della sua vita dalla morte della prima moglie in un incidente stradale cinquant’anni fa e da quella del figlio Beau nel 2015. All’ex presidente è stata diagnosticata una forma molto aggressiva di cancro alla prostata e ha già metastasi ossee. La brutta notizia non potrebbe arrivare in un momento peggiore con l’82enne nel mirino dei dem dopo l’uscita di un libro e un audio che hanno rivelato quanto le sue condizioni mentali e fisiche fossero degenerate nell’ultimo periodo del suo mandato. La settimana scorsa era uscita la notizia che Biden era stato sottoposto ad un esame per un nodulo alla prostata. Purtroppo in quell’occasione è stato individuato il tumore. "Venerdì gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata con metastasi ossee", si legge in una nota del suo ufficio nella quale si precisa che "sebbene sia una forma molto aggressiva della malattia, il cancro sembra essere sensibile agli ormoni, il che ne consente una gestione efficace". "Melania ed io siamo addolorati. Porgiamo i nostri più sentiti e migliori auguri a Jill e alla famiglia, e auguriamo a Joe una pronta guarigione" ha scritto Donald Trump su Truth. "Joe è un guerriero, combatterà" la vicinanza di Kamala Harris.