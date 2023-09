Il filosofo Vattimo ricoverato in ospedale. L’assistente: "Si sta lasciando andare"

È ricoverato in ospedale e sarebbe in condizioni critiche il filosofo torinese Gianni Vattimo, 87 anni. A renderlo noto, con un post e una foto su Facebook, è Simone Caminada, 38 anni, assistente, amico e compagno di Vattimo. Caminada dà la colpa alla persecuzione giudiziaria e chiede di pregare per Vattimo. "Qualche giorno fa si è vociferato su una vicina morte del professore" scrive Caminada, condannato a febbraio per circonvenzione di incapace. "Si è completamente lasciato andare, avrà detto basta alla persecuzione" scrive ancora Caminada che esprime poi rancore nei confronti di un magistrato. Infine l’appello per Vattimo: "Popolo che lo ha amato, ignorato, studiato, odiato, apprezzato per il pensiero o no, vi prego di condividere e di dare al nostro Gianni un secondo del vostro tempo per un pensiero o una preghiera. Grazie".