I russi avanzano nell’Est dell’Ucraina. Un’altra strage sotto le bombe. Scholz: "Ora una conferenza di pace"

Mentre la battaglia continua a infuriare nella regione russa di Kursk, le forze di Mosca proseguono l’avanzata nell’Ucraina orientale e non cessano i bombardamenti, che solo nelle ultime ore hanno provocato 4 morti e altrettanti feriti secondo le autorità di Kiev. Ma agli echi dei combattimenti si accompagna la voce del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che invoca iniziative per arrivare "più rapidamente" a una pace negoziata. Scholz, che venerdì ha ricevuto a Francoforte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto di essersi trovato d’accordo con lui sulla necessità di organizzare una nuova "conferenza di pace", ma stavolta con la partecipazione di Mosca a differenza di quella organizzata in giugno dalla Svizzera. Continuano i bombardamenti russi: l’aviazione è tornata a martellare la regione settentrionale ucraina di Sumy.