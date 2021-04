Tubinga, 6 aprile 2021 - Il dissenso cattolico perde la sua voce più rappresentativa. Il teologo svizzero Hans Kung, grande avversario dei papi Giovanni Paolo II e Joseph Ratzinger, si è spento a 93 anni nella sua casa di Tubinga, in Germania, dopo un lungo braccio di ferro col Parkinson. Polemista di razza, in vita non ha lesinato dubbi sul dogma dell'Immacolata concezione e ha contestato frontalmente quello sull'infallibilità pontificia. Celebri i suoi bestseller Essere cristiani (1976) e Dio esiste? (1978). Testi che hanno fatto conoscere al grande pubblico un intellettuale dal respiro ecumenico e aperto al dialogo con le religioni non cristiane, debitore sin da giovane della lezione del calvinista Karl Barth sulla salvezza per fede dell'uomo.

L'ultima battaglia per la riforma della Chiesa Kung l'ha condotta sul versante dell'eutanasia. Convinto che “Dio vuole avere nell'uomo, fatto a sua immagine, un partner libero e responsabile“, considerava legittima la possibilità di adire alla dolce morte, qualora la vita perda anche l'ultimo scampolo di dignità in quanto protratta solo dalle macchine artificiali. Riteneva questo diritto l'atto estremo della presa in carico di sé richiesta da Dio a ogni uomo. In un libro fortemente autobiografico, La dignità della morte (2007), nel quale tra l'altro raccontava del calvario del fratello stroncato da un tumore al cervello, si era detto pronto a sottoporsi all’eutanasia, se il Parkinson avesse compromesso del tutto la sua vita. Per queste sue posizioni era stato contestato all'interno della stessa Chiesa cattolica entro cui è voluto rimanere fino all'ultimo giorno..

Il destino ha voluto che la patalogia di cui soffriva Kung fosse la stessa che uccise Giovanni Paolo II di cui è stato un instancabile detrattore. Al santo polacco ha rimproverato soprattutto la politica interna: mentre all'esterno Wojtyla pretese da tutto il mondo conversione, riforma e dialogo, sosteneva il pensatore elvetico, nelle dinamiche intraecclesiali ha tradito il Concilio Vaticano II (1962-1965), rilanciando il centralismo romano, impedendo il dibattito fra le diverse anime della Chiesa e soffocando le voci di dissenso. Prima fra tutte quella dello stesso Kung che nel 2005 si schiererà contro la canonizzazione lampo di Giovanni Paolo II.

Nominato a Tubinga nel 1960 professore ordinario alla Facoltà di teologia cattolica, dopo l'ordinazione sacerdotale in San Pietro nel '54 e il perfezionamento degli studi a Parigi con un dottorato su Barth, nel 1979 gli venne revocata la missio canonica. In pratica, ufficialmente non era più un teologo cattolico. Fatale era stata la pubblicazione del volume Infallibile? (1970) in cui Kung negava il dogma dell’infallibilità pontificia, proclamato un secolo prima dal Vaticano I. Per la verità l'ex Sant'Uffizio aveva già iniziato a 'interessarsi' alla sua produzione nel '57, quando il teoloogo scrisse il suo primo tomo, La giustificazione, un contributo a quel dialogo ecumenico che lo ha visto impegnato in prima fila lungo tutta la vita. E così è stato anche nel campo del confronto fra le diverse religioni. Lo prova il fatto che nel 1993 Kung istituì la Fondazione per l'etica mondiale, un ente impegnato nella ricerca di punti in comune fra le diverse fedi, nell'ottica della la ricerca della difesa della pace, a partire da quella fra gli uomini e le donne credenti.

Con Joseph Ratzinger, successore di Wojtyla sul soglio petrino, i rapporti sono stati altalenanti. Entrambi periti al Vaticano II, fu Kung a convincere l’ateneo di Tubinga a conferire la cattedra di Teologia dogmatica al futuro Benedetto XVI. Il rapporto amicale fra i due si lacererà nel 1969, complice la presa di distanza di Ratzinger dal fronte liberal. Da quel momento sarà scontro aperto. Il pensatore svizzero attaccherà il collega bavarese per il suo ruolo di 'grande inquisitore' al vertice dell’ex Sant'Uffizio e per la gestione, da prefetto come da Papa, dello scandalo pedofilia. Soprattutto gli riserverà aspre critiche per aver firmato la dichiarazione Dominus Jesus (2000) sull’unicità salvifica di Gesù e della Chiesa cattolica. Dal canto suo, nonostante abbia concesso all’ex sodale un’inattesa udienza nel 2005, poco dopo essere stato eletto Pontefice, Ratzinger ridimensionerà in più occasioni la portata del lavoro del collega.

Ben diverso è stato il rapporto con papa Francesco. Cordialità e rispetto sono state le parole d'ordine al punto che si è anche vociferato di una possibile riabilitazione del prete svizzero. Mai avvenuta, per la verità, complice probabilmente l'avversione che il teologo si è procurato dentro la Curia romana e in ampie fette della comunità cattolica.