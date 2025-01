Giù il soffitto di cristallo. Pronte a entrare in conclave?: "Nulla da obiettare"

"Il Papa non finisce mai di stupire, anche questa volta ha compiuto una scelta dettata dal discernimento che ha portato al crollo del soffitto di cristallo in Curia romana". Per il cardinale Paolo Lojudice, 60 anni, arcivescovo di Siena, la nomina di suor Simona Brambilla – prima prefetto donna nella Chiesa – "è un bene, perché è avvenuta al termine di un iter progressivo di valorizzazione delle donne".

Eminenza, è questa la via maestra per le riforme?

"Sì, la gradualità, senza improvvisazioni. Il Pontefice ha scelto una donna al vertice di un dicastero responsabile degli istituti di vita religiosa che per più della metà sono femminili. Per giunta era la segretaria dell’organismo".

Colpisce che avrà come pro-prefetto, al suo servizio un cardinale... Una sorta di risarcimento per le suore spesso subordinate al clero?

"I problemi ci sono, anche se qui non sappiamo come sarà la suddivisione dei compiti nel dicastero. Certo è che il nome di Artime circolava come principale candidato a prefetto. E invece...".

Si prepara la strada per le donne diacono?

"La questione qui è diversa, investe l’ordine sacro. Evitiamo il clericalismo, non più maschile, ma femminile".

Una donna cardinale, in conclave, però, a livello dottrinale sarebbe possibile...

"Non la vedremo né io, né voi. Ma chissà, non avrei nulla da obiettare. In questo caso l’ordine sacro, che Gesù ha conferito ai maschi, non è toccato".

Giovanni Panettiere