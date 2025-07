Visto dal giallista. Prove scientifiche?. Come il chewing gum

Di sicuro c’è solo che è morta. Con queste celebri parole, declinate al maschile, Tommaso Besozzi aprì il racconto della fine del bandito Salvatore Giuliano nel 1950. Un incipit che calza perfettamente per la storia di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 dopo essere uscita alle 8.30 dalla sua casa di Trieste. Il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 vicino a casa, nel parco di San Giovanni, in due sacchi neri, uno infilato dalle gambe e l’altro dal busto. È, questo, il caso più emblematico dell’indeterminatezza della prova scientifica in un procedimento penale. O, per meglio dire, l’esempio più solare di come la prova scientifica possa essere tirata da ogni parte come un chewing gum, in base all’interesse della parte in causa. Non c’è oggettività, nel caso Resinovich, laddove le perizie, le autopsie, dicono tutto e il contrario di tutto.

Primo tempo: per la procura è un suicidio, il movente è la triste vita personale di Liliana e non ci sono evidenze di atti violenti sul corpo della donna. Ergo, si archivia. Tutto chiaro, no? Un cavolo. Secondo tempo: avrebbe detto Gino Bartali che è tutto sbagliato, è tutto da rifare. L’archiviazione è respinta, si riesuma il cadavere, si fa una seconda autopsia e il risultato è l’opposto del precedente: Liliana è stata uccisa, ci sono segni sul cadavere (una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica, elemento forse compatibile con un’aggressione) e viene indagato il marito Sebastiano Visintin, 73 anni. Ah, sarà un caso, ma fra primo e secondo tempo cambiano il capo della procura di Trieste, il pm che fa l’inchiesta e i vertici della questura. Cambiano uomini e donne, cambia la linea investigativa. E cambia anche la prova scientifica su cui essa si fonda.

Secondo la procura, oggi, Visintin avrebbe ucciso la moglie lo stesso giorno in cui scompare, il 14. E il 15 si presenta in questura Claudio Sterpin, 83 anni: "Quella mattina lei doveva venire a casa mia, ma non si è mai presentata", racconta l’uomo, che aveva già avuto una relazione con Liliana 40 anni prima e che testimonia anche della sua volontà di lasciare il marito. Lui, lei, l’altro. Semplice? Mica tanto. L’unica certezza è che Liliana è morta. Anzi no, ce n’è un’altra: o prima o dopo qualcuno ha sbagliato completamente l’indagine. E un assassino è ancora in libertà.