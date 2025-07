La stupidità che può uccidere

Una decina d’anni fa l’analisi di Umberto Eco era ineccepibile. E profetica. "I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar". Oggi il responso sarebbe ancora più spietato: gli imbecilli possono diventare, e a volte diventano, dei veri killer. O comunque dei giudici senza appello e senza responsabilità. Il padre che non si è accorto che il figlio stava morendo in un tunnel (!) scavato sotto la sabbia, è stato rinviato a giudizio sui social, prima di finire nel mirino di una Procura. "Ma dov’eri, dormivi?" "Prendevi il sole mentre tuo figlio moriva. Vergogna". Si è letto di tutto. Condannato. Poi, come non bastasse, arriva un pm, precisa che "non ci sono sospetti e nessuno lo accusa", ma lo iscrive nel registro degli indagati per omicidio colposo. "Atto dovuto". Sicuro? Anche il signore che ha fornito l’ultima testimonianza sul bambino scomparso, e fortunatamente ritrovato, ha avuto diritto alla sua dose massiccia di sospetti sui social. Gli stessi, doverosi, degli inquirenti, e a seguire dei media. Intendiamoci, niente di nuovo. Quanti titoli di giornale su inchieste campate in aria (o in politica) hanno distrutto vite, carriere! Oggi i social hanno moltiplicato a dismisura il problema, perlopiù senza controlli, senza limiti, senza sanzioni: quelli che bene o male hanno i media ufficiali, i professionisti dell’informazione. Risultato: viviamo in una società di giudizi sommari, di condanne da cellulare, come non bastassero le Procure da prima pagina, alla Garlasco. Una china pericolosa che trascina in basso tutto il sistema mediatico giudiziario. Rimedi? Una legislazione internazionale che regoli, sanzioni e obblighi i gestori dei social a vigilare sui contenuti. Difficile ma non impossibile. E una presa di coscienza degli utenti. Difficilissima. Perché gli imbecilli non capiscono di potersi trasformare. Anche in killer.