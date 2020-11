Roma, 1 novembre 2020 - Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in terapia intensiva in una clinica a Roma. L'attore di cinema e teatro, che proprio lunedì compirà 80 anni, sarebbe stato ricoverato già 15 giorni fa. Ma oggi le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate, tanto da indurre i dottori che lo seguono a spostarlo in terapia intensiva in una clinica romana. Proietti è stato colpito da un attacco cardiaco.

Secondo quanto scrive il quotidiano Il Tempo, che ha dato per primo la notizia, Proietti aveva già sofferto di cuore. Vicino a lui in ospedale ci sono sono le due figlie Susanna e Carlotte e della moglie Sagitta Alter.

Le notizie al momento sono poche. La famiglia mantiene il massimo riserbo, la clinica non fa entrare nessuno.