Galliate, morta ragazza 15enne sbalzata da una giostra: festeggiava il compleanno

Roma, 13 marzo 2022 - Una tragica fine a soli 15 anni, nel giorno del proprio compleanno. Lottava fra la vita e la morte, ma non ce l'ha fatta la ragazza sbalzata via da una giostra a Galliate, nel Novarese. La giovane, residente a Trecate, un paese vicino, era stata ricoverata ieri sera in condizioni disperate in rianimazione ed è morta stamattina in ospedale.

Il gravissimo incidente è avvenuto al Luna park allestito in via Vittorio Veneto. La giovane stava festeggiando il compleanno con gli amici e, dopo le giostre, la comitiva aveva in programma il taglio della torta. Ludovica, da quanto si apprende da persone presenti, era a bordo del tagadà per l'ultima corsa, quando durante la forte rotazione ha perso la presa ed è volata via, ricandendo con forza al suolo. Subito soccorsa dagli infermieri del 118, viste le gravi ferite era stata trasportata in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara. Ma per lei non c'è stato nulla da fare.

Sull'incidente i Carabinieri e la Polizia locale stanno indagando, cercando di stabilire le cause e le eventuali responsabilità. Il sindaco del comune vicino a Novara, Claudiano di Caprio, ieri sera ha commentato: "Siamo sconvolti, è una vera tragedia". Proprio ieri a Galliate avevano aperto le giostre di San Giuseppe, un tradizionale appuntamento del mese di marzo che questa volta era ancora più atteso perché assente da due anni a causa del Covid.

