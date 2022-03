Galliate, ragazza di 15 anni sbalzata via dalla giostra tagadà: è gravissima

Novara, 12 marzo 2022 - Una ragazzina di 15 anni è stata sbalzata via da una giostra questa sera a Galliate, nel Novarese, e ora lotta tra la vita e la morte. Il gravissimo incidente è avvenuto al Luna park allestito in via Vittorio Veneto.

La giovane era a bordo del tagadà per l'ultima corsa, quando durante la forte rotazione ha perso la presa ed è volata via, ricandendo con forza al suolo. La ragazza è stata subito soccorsa dagli infermieri del 118, e viste le gravi ferite è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Maggiore di Novara. Carabinieri e la Polizia locale stanno cercando di stabilire le cause dell'incidente, e le eventuali responsabilità.

Il sindaco del comune vicino a Novara, Claudiano di Caprio, ha commentato: "Siamo sconvolti, è una vera tragedia". Proprio oggi a Galliate avevano aperto le giostre di San Giuseppe, un tradizionale appuntamento del mese di marzo che questa volta era ancora più atteso perché assente da due anni a causa del Covid.