Eredità Agnelli, i fratelli Elkann hanno raggiunto accordo con il Fisco: verseranno 175 milioni di euro

Torino, 13 luglio 2025 – John, Lapo e Ginevra Elkann hanno raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per sanare il contenzioso dall'eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. La conferma, che segue ad alcune anticipazioni di stampa, arriva da un portavoce dei tre fratelli che sottolinea all'Ansa come l’intesa sia stata presa "con l'obiettivo di chiudere rapidamente e definitivamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare". Tuttavia, viene rimarcato, "la definizione è stata conclusa senza alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate".

Secondo quanto scritto oggi da Il fatto quotidiano, i versamenti per oneri tributari (tra imposte, tasse evase e relative sanzioni) all'Agenzia delle Entrate assommano a 175 milioni di euro. La cifra coinciderebbe con quella contestata dalla Procura di Torino sulla gestione dell'eredità Agnelli e, in particolare, di quella di donna Marella Caracciolo, scomparsa il 23 febbraio del 2019. L'inchiesta ruota attorno a una serie di "artifizi" – tra cui una falsa residenza in Svizzera della nonna – che secondo gli inquirenti sarebbero stati messi in atto per non pagare la tassa di successione in Italia e sottrarre quell'eredità alla madre Margherita Agnelli de Pahlen. Gli avvocati degli Elkann hanno sempre sostenuto la legittimità delle operazioni patrimoniali e la regolare dichiarazione dei beni ereditati. Il procedimento penale è ancora in corso e, a tal proposito, il portavoce dei tre fratelli Elkann fa sapere che "sono in atto interlocuzioni con la Procura di Torino, il cui esito non è al momento definito". "Nel rispetto di tutti gli organi coinvolti – aggiunge sempre il portavoce – non abbiamo commenti da rilasciare sul procedimento".

Con il pagamento al Fisco, si apre ora la strada alla possibilità di richiedere la "messa alla prova", misura alternativa al processo prevista dall'ordinamento penale italiano per alcune tipologie di reati tributari.