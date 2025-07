Arzachena, scontro frontale tra due auto: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, in fin di vita un 16enne

Arzachena, 13 luglio 2025 - Tragico frontale stamane tra due auto la statale 125, nei pressi di Arzachena. Nello scontro sono morti due ragazzi di origine marocchina di 17 e 18 anni, mentre un terzo di 16 è gravissimo: Nell'altra vettura coinvolta due turiste austriache di 35 e 38 anni portate in ospedale in codice rosso.

L'incidente, intorno alle 8.15, quando una Ford Fiesta e un suv MG si sono scontrare nel tratto del rettilineo di Malchittu all'ingresso della località in provincia della Gallura, Nord-Est Sardegna.

Il ragazzo 16enne è in fin di vita, trasportato in elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari, mentre le due donne sono state portate all'ospedale di Nuoro.

Le vittime si stavano recando al lavoro in un parco acquatico di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. Sul posto è intervenuta polizia stradale del Commissariato di Cannigione, la polizia locale di Arzachena e i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere. La strada è stata chiusa al traffico.

Il parco acquatico Aquadream dove lavoravano le due giovani vittime oggi è stato chiuso per lutto. Increduli i gestori e tutto il personale dell'Aquadream appena appresa la notizia.