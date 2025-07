Riccardo Boni morto sotto la sabbia, il padre indagato per omicidio colposo

Roma, 13 luglio 2025 – È stato iscritto nel registro degli indagati il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto dopo essere rimasto sepolto in una buca che aveva scavato lui stesso sulla spiaggia di Montalto di Castro (Viterbo). L'accusa è omicidio colposo, ma – come riporta La Repubblica anticipando la notizia – si tratta di "un atto dovuto". L'uomo è indagato "non perché ci siano sospetti su di lui e non perché qualcuno lo accusi davvero di qualcosa. Ma perché la legge, davanti a una tragedia così assurda, impone un percorso formale". La procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine per richiedere l’autopsia e, in questi casi, la legge prevede che vengano valutate eventuali responsabilità dei genitori.

Il ragazzo romano era in vacanza insieme alla famiglia (padre, madre e tre fratelli), al campeggio Village California. Nessun subbio sulla dinamica dell'incidente, sebbene forse sulla sua morte hanno pesato anche quei 40 minuti minuti che sono serviti per trovarlo ed estrarlo da sotto la sabbia. Il primo a dire che Riccardo si trovava sotto la sabbia era stato il fratellino di 5 anni, le cui parole però erano rimaste inascoltate nei momenti concitati delle prime ricerche. Poi quando la mamma ha capito, è stato proprio il bambino, che aveva assistito al crollo del tunnel, a indicare il luogo dove si trovava il 17enne.