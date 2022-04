Fondò Radio Maria e inventò un nuovo modo di comunicare

È morto don Mario Galbiati, ad Albavilla (provincia di Como e diocesi di Milano). Aveva 92 anni ed era ammalato da tempo. Fondò Radio Maria, ora diretta da padre Livio Fanzaga, e poi Radio Mater innovando i modi di fare comunicazione: niente pubblicità, fiducia nella Provvidenza, volontariato, preghiera, catechesi, lunghe dirette con Messe e rosari. "Come pastore avevo il desiderio che ci fosse ‘una voce cristiana nella casa’ per raggiungere ogni anima", dirà anni dopo don Galbiati. Radio Maria, infatti, per lungo tempo, non ebbe alcuna pubblicità e, anche quando qualche spot arrivò, don Galbiati non prese neppure un euro. Don Galbiati era nato a Sant’Albino di Monza il 6 febbraio 1930. Da qualche tempo diceva: "Sento che il mio incontro con il Signore è vicino". A dare la notizia il quotidiano della Cei, Avvenire, aggiungendo che si è spento attorniato dai componenti della Comunità di Maria, dove ha sede la sua ultima creatura, Radio Mater.