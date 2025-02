Foibe di Basovizza vandalizzata con vernice rossa, lunedì è il Giorno del Ricordo

Trieste, 8 febbraio 2025 - Vandalizzato il monumento della Foiba di Basovizza a Trieste, luogo simbolo della memoria storica italiana. Nel piazzale antistante sono comparse scritte in serbo provocatorie e offensive in vernice rossa, tra cui "Smrt fasizmu, svoboda narodom" (“Morte al fascismo, libertà ai popoli”) e "Trst je nas" (“Trieste è nostra”). L'episodio avviene a meno di 48 ore dal Giorno del Ricordo (lunedì 10 febbraio) in cui si commemorano le vittime delle foibe. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori, che hanno agito nella notte.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parla di "vile sfregio" e "atto inaccettabile", definendo l'episodio "non è solo una vergognosa provocazione ma un gesto di inaudita gravità che non può e non deve restare impunito". Condanna anche da parte del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, secondo cui "la memoria e il rispetto devono essere pilastri irrinunciabili del nostro vivere civile".