Roma, 5 maggio 2019 - “Il compenso di cui beneficia Fabio Fazio è molto elevato al di sopra di qualunque altra valutazione di merito che può essere fatta rispetto agli ascolti che fa. Nella Rai del cambiamento che vuole essere anche rispettosa del canone pubblico è chiaro che per quanto vincolato da un contratto che la Rai naturalmente deve rispettare si pone un problema di opportunità". L'affondo arriva direttamente dal presidente della Rai Marcello Foa, a margine dell'incontro a Dogliani, al Festival della Tv e dei New Media.

“Spetta all'amministratore delegato trovare risposte opportune a una questione che è sul tavolo da tanto tempo. Non interferisco con il suo lavoro. Questa è la Rai del cambiamento e 'Che tempo che fa' è una trasmissione che va in onda dal 2003, sono 16 anni. È un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all'inizio. Questo dovrebbe farci riflettere”. Continua il presidente della Rai. “È stata portata su Rai1 e gli indici di ascolto non sono aumentati. Questo induce a una riflessione dal punto di vista aziendale”, aggiunge. “Non gestisco io i palinsesti, non voglio entrare nel campo di Salini, è compito dell'ad”, risponde poi sulla possibilità che la trasmissione di Fazio venga spostata su un'altra rete Rai.

Ma Foa non si ferma alla trasmissione di Fazio e interviene anche sul servizio dedicato alla commemorazione a Predappio, che ha portato alle dimissioni del caporedattore del Tgr dell’Emilia Romagna Antonio Farnè. “È un evento ricorrente ogni anno che, in un'ottica regionale, va coperto giornalisticamente. Su un giornale vale 30-40 righe, in un telegiornale locale un servizio da 10-20 secondi. È una notizia piccola ma è una notizia. In questo caso c'è stato un eccesso di copertura, troppo spazio, una sproporzione. C'è stato un errore” sottolinea il presidente Rai aggiungendo poi che “bisogna incrementare la presenza di giornalisti e opinionisti cattolici in Rai”.”La voce cattolica – conclude - non ha abbastanza rappresentanza oggi nel mondo giornalistico Rai”.