Roma, 7 agosto 2019 - È morto, colpito da un proiettile alla testa, l'ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. L'agguato fatale è avvenuto nel parco degli Acquedotti a Roma: uno sparo a distanza ravvicinata ha freddato il noto ultras della Lazio. L'uomo era stato implicato in precedenza in una vicenda di droga. Sul posto indaga la polizia.

Lo storico ultras degli Irriducibili della Lazio è stato colpito a freddo, di spalle, con uno sparo in testa all'altezza dell'orecchio. Una dinamica che ricondurrebbe a una vera e propria esecuzione. L'uomo si trovava al Parco degli Acquedotti, grande area verde in zona Tuscolano. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare l'autore o gli autori dell'agguato, e per scoprire il movente di un omicidio, che sembra pianificato.

La segnalazione dell'agguato è arrivata intorno alle 19. Una persona ha chiamato la Polizia segnalando la sparatoria in via Lemonia 273, nel parco degli Acquedotti. Oltre alle squadre mobili sul posto è già arrivata anche la Scientifica. A indagare sull'omicidio saranno anche i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia. In procura, a Roma, è stato aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, coordinato dal pm di turno esterno e da quello della Dda.

IL RICORDO DI UN TIFOSO - "Ho appreso la notizia poco fa, lo conoscevo personalmente e per me questa è veramente una brutta notizia. Sulle cause non posso parlare ma come amico, e per quanto ha sempre fatto per la mia famiglia, mi sento di esprimere la mia vicinanza ai suoi famigliari in questo drammatico momento", dice emozionato Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo Paparelli, tifoso biancoceleste deceduto allo stadio Olimpico nel 1979 dopo essere stato colpito da un razzo durante un derby. "Spesso siamo stati a cena assieme - prosegue Paparelli - ma lo ricordo sopratutto perché ha voluto fortemente mettere la targa in ricordo di mio padre sotto la curva. Hanno raccolto qualcosa come 15mila firme in 48 ore e questo solo grazie a lui e alla sua voglia di imprimere sotto la curva il ricordo di papà".