Ex calciatore ucciso in discoteca, dubbi sulla confessione di un 17enne : "Potrebbe coprire qualcuno" Un minorenne di 17 anni confessa l'omicidio di Rosolino Celesia, ex promessa del calcio, avvenuto in una discoteca di Palermo. Le immagini dei sistemi di sorveglianza potrebbero chiarire il movente del delitto.