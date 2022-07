Ecco quanto vale la Marmolada. Escursioni guidate, rifugi e gadget.

La tragedia – enorme – e il brand mondiale. I morti sepolti dal ghiaccio della Marmolada e il lavoro di chi, grazie alla montagna, porta a casa uno stipendio. Quanto vale il brand della Regina delle Dolomiti? "Centinaia di milioni all’anno", la stima di Valeria Ghezzi di Confindustria Trento, vicepresidente di Federturismo e presidente dell’associazione nazionale gestori delle funivie. Montanara orgogliosa, "qui da me, a San Martino di Castrozza, alle mie spalle ci sono le Pale". Eppure quella domanda, fatta dopo la strage, allarma. La reazione istintiva di tutti: tenersene alla larga. C’è un senso di assedio. "Tutti qui a fare domande, sempre le stesse, ad accanirsi su quello che è successo", si sfoga il titolare di un punto ristoro. Parla invece con tranquillità Gino Comelli, 68 anni, storica guida del soccorso alpino in Val di Fassa. "Noi qui in montagna facciamo due o tre mestieri – si racconta –. Ci dobbiamo difendere da tutto, dal meteo e dai pericoli. Quanto costa un’escursione? Centoventi euro a testa. Quanti alpinisti salgono sul ghiacciaio? Un centinaio di domenica, molto meno gli altri giorni. E le giornate vere della stagione sono una cinquantina". Regina delle Dolomiti e brand mondiale. Un marchio che il mondo ci invidia. La notizia del crollo ha fatto il giro del mondo. Alle 7 del mattino ai piedi del ghiacciaio c’è già una troupe della Cnn. "La Marmolada come il Monte Bianco, io le chiamo le Tour Eiffel d’Italia, bellezza e valore inestimabili", l’analisi di Ghezzi. "L’economia di montagna – sottolinea – è di filiera. Perché per andare in montagna ho bisogno di punti d’appoggio, alberghi o rifugi; ho bisogno di abbigliamento e di impianti di risalita. Ho bisogno di preparazione, che invece manca troppo spesso. Come l’informazione. Dalla più banale del meteo, ma quella giusta, quella di chi ...