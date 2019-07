Città del Vaticano, 11 luglio 2019 - E' un giorno importante nel caso di Emanuela Orlandi. Sono in corso le operazioni di apertura delle due tombe nel cimitero teutonico, dopo che il tribunale del Vaticano ha dato il via libera alle riesumazioni in seguito a un'istanza presentata dalla famiglia della ragazza scomparsa a Roma il 22 giugno nel 1983.

L'apertura delle tombe

Alle ore 8.15 di stamani, dopo una preghiera davanti ai due sepolcri guidata dal Rettore del Collegio Teutonico, sono iniziate regolarmente le operazioni al Campo Santo Teutonico, nell'ambito delle incombenze istruttorie del caso dopo che il tribunale del Vaticano ha dato il via libera alle riesumazioni. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti precisando che "non è possibile prevedere, al momento, i tempi di durata per concludere tali operazioni, che vedono impiegate una quindicina di persone". All'apertura delle tombe ha assistito anche Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. "È un cambiamento di rotta, una collaborazione che spero vada avanti", ha detto alle 7:40, entrando in Vaticano.

La lettera

La segnalazione legata al cimitero teutonico era giunta alla famiglia della ragazza scomparsa nel 1983, insieme ad una fotografia, l'estate scorsa. In accompagnamento l'invito a "cercare dove indica l'angelo". Sull'attendibilità delle ipotesi Laura Sgrò, avvocato del fratello della Orlandi, non si è mai esposta ma già in passato aveva precisato: "Certe cose bisogna chiarirle per escluderle", sottolineando di esser andata personalmente a verificare le condizioni delle tombe in questione, sopre le quali si staglia un angelo in pietra bianca, con lo sguardo e le mani rivolti verso il basso e una placca con la scritta 'Requiescat in pace'. La statua e almeno una delle lastre che chiudono i sepolcri apparterrebbero a due periodi storici differenti, come se negli anni fossero state manomesse.

Le analisi

Ad essere scoperchiate sono la 'Tomba dell'Angelo', in cui è sepolta la principessa Sophie von Hohenlohe, morta nel 1836, e quella attigua in cui è sepolta la principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo, morta nel 1840. Giovanni Arcudi, Professore di Medicina legale all'Università Tor Vergata, incaricato dalla magistratura vaticana di esaminare i reperti dopo l'apertura per capire se possano contenere i resti di Emanuela Orlandi ha spiegato - nell'ambito di un'intervista ad Andrea Tornielli - che "verrà effettuato l'esame morfologico sulle ossa ma anche quello del dna: "io mi occuperò di prelevare i campioni - precisa - ma i tempi di estrazione variano notevolmente - in qualsiasi laboratorio del mondo avvengano - a seconda dello stato di conservazione dei resti scheletrici. Possono essere necessari 20 giorni, 30 giorni, e possono essere anche 60 perchè talvolta bisogna ripetere l'esame."

Il lungo mistero

Era il 22 giugno 1983 quando la 15enne Emanuela Orlandi scomparve dopo una lezione di musica alla scuola in Piazza Sant'Apollinare a Roma, nei pressi del Senato. Da quel momento è iniziato uno dei casi più oscuri della storia italiana e vaticana, intorno al quale sono fiorite - nel corso degli anni - infinite teorie e speculazioni.