Donna spara e ammazza il compagno Poi si toglie la vita e cade dal balcone

Ha preso la pistola, una delle tante presenti nell’abitazione, e ha prima ucciso con un colpo alla tempia Franco Deidda, il proprietario di casa, genovese di 62 anni, e poi è andata sul balcone. Lì ha rivolto l’arma contro di sé ed è precipata in strada dal secondo piano. È stata una vicina di casa a dare l’allarme dopo aver visto Daniela Randazzo, 57enne di Busto Arsizio, nel Varesotto, riversa per terra senza vita. È stato un omicidio-suicidio quello avvenuto ieri pomeriggio a Vanzaghello, in provincia di Milano, un comune al confine tra la Lombardia e il Piemonte. Inizialmente gli investigatori hanno lavorato a una duplice ipotesi, quella dell’omicidio suicidio e quella del duplice suicidio ma alla fine sono arrivati alla conclusione che sia stata la donna a fare fuoco due volte, prima contro l’uomo e e poi contro di sè. Erano circa le 15, quando una donna residente nello stesso civico delle vittime, ha telefonato al 112 per dare l’allarme. "Ho sentito degli spari, correte", poi un’altra persona ha telefonato, dicendo di aver trovato un cadavere in cortile. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire il movente.