Cosenza, 10 giugno 2019 - Don Claudio Albanito, parroco di Rose, ha rischiato di soffocare ed è stato soccorso durante la messa. Il sacerdote del comune nel Cosentino sabato scorso, durante la funzione delle ore 18, ha avvertito un forte bruciore alla gola ed un senso di soffocamento dopo aver bevuto dal calice sull'altare, durante il rito della Comunione.

Don Albanito avrebbe ingerito un liquido che potrebbe essere candeggina. La sostanza si trovava nell'ampolla utilizzata per purificare il calice.

Il parroco ha vomitato, ed è stato subito soccorso dai fedeli, e poi dai sanitari del 118. Accompagnato all'ospedale di Cosenza per i controlli, in serata il sacerdote stava già meglio.

Don Albanito non ha sporto denuncia. Secondo i carabinieri potrebbe trattarsi di un errore nel lavaggio del calice, o uno scherzo di cattivo gusto. Il parroco, raggiunto dai media, ha confermato: "Non so cosa pensare vorrei considerarla una burla, ma ho difficoltà considerata la gravità del gesto. Per ora non ho sporto denuncia, ma solo informato i carabinieri. Non ho idea di chi possa essere stato, né se si tratti di una svista o di qualcosa di diverso. Sono ancora frastornato".