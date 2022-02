Scambio di informazioni utili alla prevenzione e al contrasto di reati ambientali e contro gli animali. Campagne informative, iniziative di sensibilizzazione, didattiche e formative per la promozione della tutela ambientale, della biodiversità, degli ecosistemi. Sono solo alcuni degli obiettivi del Protocollo d’intesa siglato ieri mattina al Comando generale dei carabinieri fra il comandante generale dell’Arma Teo Luzi e la presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente (Leidaa), Michela Vittoria Brambilla, alla guida anche dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali che in serata ha dichiarato: "Questo accordo cade in un momento storico per la tutela dell’ambiente e degli animali".

© Riproduzione riservata