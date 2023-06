Cronaca e politica Ecco il nuovo libro della Adnkronos

Una pubblicazione per i sessant’anni e la 33ª edizione del Libro dei Fatti. Due traguardi importanti quest’anno per l’Adnkronos. Saranno raccolti in un volume contributi originali e interventi autorevoli per celebrare l’anniversario, che ricorre il prossimo 24 luglio, dell’agenzia di stampa guidata da Giuseppe Marra. La nuova edizione del Libro dei Fatti rinnoverà l’appuntamento con le notizie, le storie, i protagonisti che scandiranno il racconto di un intero anno.

L’agenzia giornalistica nacque dalla fusione nel ’63 della Kronos e dell’AdN. La prima sede fu allestita in via Flaminia a Roma. Nel 1968 venne aperta la sede di Milano. Nel 1980 l’agenzia ottenne l’esclusiva per l’Italia di Washington Post e Los Angeles Times. Negli anni seguenti furono siglati accordi di collaborazione con agenzie operanti in Cina, Spagna, Germania e Giappone. Il 13 maggio 1981 fu la prima agenzia al mondo a diffondere le immagini dell’attentato a Giovanni Paolo II.