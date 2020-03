Roma, 14 marzo 2020 - Accordo tra sindacati, aziende e governo in materia di sicurezza sul lavoro nell'emergenza coronavirus. "Dopo 18 ore di un lungo e approfondito confronto", fa sapere il premier Conte via Twitter, è stata raggiunta l'intesa che ha portato alla firma di un protocollo "per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori".

Il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" passa in rassegna 13 punti. Dall'"accesso in azienda", alle "precauzioni igieniche personali", dalla "gestione degli spazi comuni", agli "spostamenti interni", fino alla "gestione del dipendente sintomatico".

Un insieme di regole che datore di lavoro e dipendenti sono tenuti a segure per evitare i contagi.

L'intesa prevede poi, sin sa subito, il ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell`attività lavorativa, e allo smart working, "al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro".

Il protocollo in pdf (versione integrale)

(per scaricare ingrandire il pdf e cliccare in alto a sinistra)

"È obiettivo prioritario - si legge nel documento - coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative".

I punti dell'accordo

L'intesa disciplina i seguenti punti : informazioni; modalità di ingresso in azienda; modalità di accesso dei fornitori esterni; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale; gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack); organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work); gestione degli orari di lavoro; rimodulazione dei livelli produttivi); gestione entrata e uscita dei dipendenti; spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; gestione di una persona sintomatica in azienda; sorveglianza sanitaria, medico competente, Rls; aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Cgil, Cisl e Uil

Per i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), si tratta di "un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici - si legge in una nota congiunta -. La salute di chi lavora è per noi un'assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva".

L'accordo sottoscritto "consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro", segnalano i sindacati. Nell'accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale "per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute".

Soddisfazione per la firma dell'intesa è stata espressa anche dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: "Così le aziende, anche facendo ricorso agli ammortizzatori sociali, potranno garantire ai lavoratori più sicurezza".