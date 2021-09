Roma, 14 settembre 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Nell'aggiornamento di oggi risaliranno i nuovi casi, ma non c'è da preoccuparsi perché il molto probabile aumento dipende dal numero maggiore di tamponi effettuati. Come sempre l'indicatore più significativo è quello relativo alla pressione ospedaliera. Anche perché oggi è la giornata decisiva per la nuova mappa dei colori delle regioni: i dati Agenas sull'occupazione dei posti letto in area medica e nelle terapie intensive, che arriveranno stasera, sono due dei parametri decisivi per l'eventuale passaggio in zona gialla.

Intanto ieri il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha annunciato la data di inizio delle somministrazioni della terza dose: si parte il 20 settembre con i 'fragili'. E sempre in tema ulteriore richiamo nel Regno Unito è arrivato il via libera ufficiale dai consulenti medico-scientifici del governo di Boris Johnson alla somministrazione nei prossimi mesi per tutti gli over 50. Il richiamo, che scatterà 6 mesi dopo la seconda dose, sarà fatto preferibilmente con il vaccino Pfizer, ma è stato autorizzato pure con Moderna, ha precisato June Raine, responsabile dell'agenzia del farmaco britannica. La precedenza sarà per i più anziani e vulnerabili, seguiti da tutti gli over 50, coloro che hanno patologie pregresse fra i 16 e i 49 anni, gli operatori "di prima linea" del servizio sanitario e delle case di riposo e a coloro che convivono con familiari immunodepressi.

L'accelerazione sulla terza dose è sola una delle misure annunciate dal premier britannico Boris Johnson per scongiurare "tempi difficili" in inverno. Tra queste rientrano anche Ie vaccinazioni ai bambini di età compresa tra 12 e 15 anni a proposito delle quali il ministro britannico per i vaccini, Nadhim Zahawi ha dichiarato che inizieranno già a partire dalla prossima settimana.

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e la tabella Pdf

In Veneto si registrano 427 nuovi casi di Covid e sette decessi nelle ultime 24 ore. I totali di contagi e morti salgono così rispettivamente a 462.682 e 11.728. Aumenta leggermente la pressione ospedaliera: i ricoveri nei reparti ordinari sono 261 (+3), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 59 (+2).

In Toscana sono 279 i nuovi casi di Coronavirus su 17.516 test. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, che in un post su Facebook anticipa i dati del bollettino giornaliero. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 7.099 i tamponi molecolari e 10.417 antigenici rapidi con un tasso di positivi che raggiunge l'1,59% sul totale dei test e il 5,4% sulle prime diagnosi. Sette giorni fa, per un raffronto diretto, erano stati 303 i contagi accertati a fronte di 19.300 test e di un tasso di positività pari rispettivamente all'1,57 e al 5,3%.

Oggi in Puglia su 15.009 test effettuati sono stati rilevati 187 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 43 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 18 in provincia di Brindisi, 28 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto. Sono stati registrati anche 4 decessi. Attualmente sono 3.589 le persone positive: di queste 183 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

In Friuli Venezia Giulia i nuovi contagiati sono 91, scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 45. Nessun decesso e 78 nuovi casi in Alto Adige. In Umbria si registrano 74 positivi e una vittima. Un solo contagio in Molise.