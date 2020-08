Roma, 9 agosto 2020 - Da giorni la curva epidemica del Coronavirus sale e scende (ieri 347 casi, venerdì 552), ma registra sempre dati che invitano alla prudenza. Anche oggi il bollettino indica una risalita dei contagi: sono 463 i nuovi casi da Covid19 e 2 i morti. Si temono i focolai dal rientro delle vacanze e l'invito a "non abbassare la guardia" oggi proviene dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: "Con il Covid non c'è da scherzare - si è rivolto, sopratutto ai giovani, D'Amato -, si rischia di mettere a repentaglio voi e i vostri affetti più cari. Ci attendiamo un aumento dei casi". Anche nel resto del mondo la pandemia continua a preoccupare: non solo negli Stati Uniti, che restano il paese più colpito e hanno superato i 5 milioni di positivi, ma anche in Europa, dove la Spagna è la maglia nera con più di 20mila contagi in una sola settimana.

Continuano a salire i contagi da Coronavirus. Secondo i dati del ministero della Salute, oggi si registrano 463 nuovi casi e 2 morti.

I numeri delle Regioni

Lombardia

Nelle ultime 24 ore la Lombardia ha registrato 71 nuovi casi da Coronavirus.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna da ieri sono 69 i nuovi positivi al Covid19.

Lazio

Nel Lazio oggi si registrano 38 nuovi casi da Covid19, di cui 22 di importazione. "L' Asl Roma 3 ha comunicato la positività di 8 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta, dove sono stati in vacanza per una settimana", ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "Avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti - continua l'assessore -. Sempre la Asl Roma 3 comunica di un ulteriore nuovo positivo di ritorno da Ibiza il 31 Luglio, dove aveva alloggiato in una villa con amici. È stato avviato il contact tracing internazionale". D'Amato ha poi concluso chiedondo di prestare "massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione" e rivolgendosi ai giovani: "Voglio rivolgere un appello ai ragazzi a fare attenzione con il Covid non c`è da scherzare, si rischia di mettere a repentaglio voi e i vostri affetti più cari. Ci attendiamo un aumento dei casi". Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 8.822., mentre il numero di deceduti fino a questo momento è pari a 866 e di guariti è di 6.910. Sono attualmente positive 1046 persone, 189 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 8 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 849.

Toscana

Boom di positivi. Dopo la scoperta del focolaio di Carrara, in Toscana i casi continuano a salire: nelle ultime 24 ore ben 61 nuovi contagi, il dato peggiore da 3 mesi e mezzo. L'età media dei 61 casi odierni è di 32 anni e le persone sono tutte già in quarantena. Non si registrano però nuovi decessi.

Sicilia

Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che non registra però alcun decesso. Intanto, la nuova ordinanza, firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, prevede controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del virus tra i migranti sbarcati nella Regione.

Le altre Regioni

Nelle Marche non scendono i contagi: nelle ultime 24 ore si registrano 16 positivi al Covid19. Sono 7, invece, i nuovi casi di Coronavirus in Alto Adige e 9 in Puglia. Anche in Sardegna si segnalano 6 nuove infezioni da Coronavirus. Altri 38 casi in Piemonte.

Le altre notizie

