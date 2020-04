Roma, 12 aprile 2020 - Le persone anziane potrebbero dover rimanere in isolamento "fino alla fine dell'anno" per evitare ogni rischio di contrarre il Coronavirus. E' un'altra doccia fredda quella che arriva dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen in un'intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola oggi. "So che è difficile, che l'isolamento è un peso - dice Von der Leyen - ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazientì", ha sottolineato.

Il presidente Mattarella ha intanto inviato un messaggio a Papa Francesco, che oggi celebra la messa di Pasqua in una piazza San Pietro vuota. "Nel silenzio di Piazza San Pietro e della Basilica vuote di popolo - le cui immagini hanno toccato nell'intimo tutti, credenti e non credenti - particolarmente forte è risuonata l'eco del Suo altissimo appello ad abbandonare ogni illusorio egoismo e a vivere appieno il messaggio pasquale, percorrendo con coraggio la 'via del servizio", ha scritto il presidente della Repubblica.

"Santità - si legge nel messaggio del capo dello Stato - la festività della Santa Pasqua mi offre l'occasione di porgerLe gli auguri più sinceri degli italiani tutti e miei personali. Nel corso delle ultime settimane innumerevoli famiglie e comunità, in Italia e nel mondo, hanno vissuto - e continuano a vivere - momenti di profondo dolore, nei quali al lutto e alla separazione dai propri cari si è aggiunta, in molte realtà, l'esperienza della solitudine, della precarietà, delle incertezze economiche". "In questo tempo di profonda inquietudine - prosegue Mattarella - Vostra Santità non ha fatto mancare a un'umanità sofferente la consolazione del Suo paterno accompagnamento, il sollievo della Sua concreta e generosa vicinanza, l'invito a compiere gesti di attenzione e di premura nei confronti di chi è nel bisogno sul piano affettivo, spirituale o materiale".

I numeri in Veneto

Riguardo ai contagi, il Veneto ha già fornito il bollettino odierno, che registra 186 nuovi casi di positività. Frena però il conto delle vittime: solo 4 decessi in più rispetto a ieri sera, per un complessivo comunque pesante: 856 vittime (759 negli ospedali) dall'inizio dell'epidemia, il 21 febbraio scorso. Il dato dei positivi è 14.077, mentre i guariti salgono a 2.492. I ricoverati in ospedale sono 1.328 (-17), quelli in terapia intensiva 249 (-2).

